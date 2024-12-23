Стоматологічні послуги для українців: у Міждисциплінарному дентальному центрі ім. Опанасюка назвали найпопулярніші

Останнім часом у пацієнтів у пріоритеті профілактика стоматологічних захворювань. Популярними також є напрямки естетичної стоматології та гнатології. Про це заявила співзасновниця Міждисциплінарного дентального центру імені Опанасюка Анастасія Опанасюк в інтерв’ю «РБК-Україна».

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«Ці два напрями нерозривно пов’язані між собою: високого рівня естетики посмішки можна досягти лише через комплексний підхід — роботу з м’язами, суглобами, поставою, а також забезпечення здоров’я зубів і ясен. Щоб результат був справді якісним, рідко достатньо просто „поставити вініри“ — спершу необхідно відновити здоров’я ротової порожнини. А щоб вініри прослужили довго, потрібно вибудувати правильний прикус, попрацювати з м’язами й навіть, що для багатьох є несподіванкою, з поставою», — зазначила Опанасюк.

Вона також додала, що ще одним трендом сьогодні є концепція «свої зуби, тільки кращі», тому відбілювання зубів залишається однією з найбільш затребуваних процедур.

Опанасюк також порадила, як обрати клініку для себе. За її словами, варто звертати увагу на спеціалізацію лікаря: чим вона вужча, тим більше лікар розвивається у своєму напрямку. Лікар, який одночасно проводить гігієнічні чистки, лікує канали, встановлює брекети та коронки, навряд чи має достатньо часу, щоб глибоко розбиратися в кожній із цих галузей.

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«При виборі клініки насамперед зверніть увагу на чистоту — у коридорах, санвузлах, кабінетах. Важливе також дотримання санітарних норм: усі інструменти мають бути стерильними, а витратні матеріали — одноразовими», — додала вона.

Матеріально-технічне забезпечення клініки також важливе. Зручно, коли всі необхідні втручання та процедури можна провести в одному місці. Особливо це актуально під час лікування із застосуванням загального наркозу. Сьогодні МОЗ чітко регламентує перелік устаткування, без якого проведення седації заборонено.

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Перед тим як записуватися на лікування, Анастасія Опанасюк також радить обов’язково прийти на консультацію.

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Фото pixabay

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