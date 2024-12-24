Українська віцечемпіонка Олімпійських ігор стала мамою (фото)

Титулована українська каратистка, віцечемпіонка Олімпійських ігор-2020 Анжеліка Терлюга народила першу дитину — дівчинку, якій дали ім'я Ніколь.

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«Найбільше щастя — це тримати у руках цілий світ. 21.12.2024 . Зарецька Ніколь Володимирівна» , — підписали 32-річна спортсменка та її чоловік Володимир Зарецький знімки на спільній сторінці в Instagram.

«Дякую за вітання. Телефон розривається. Будь ласка, дайте мені час. Усім поділюся обов'язково», — додала у сторіс Анжеліка, яка ще в серпні повідомила, що стане мамою.

Додамо, що Анжеліка Терлюга, окрім звання віцечемпіонки Ігор-2020 у Токіо, також п'ятиразова чемпіонка Європи та переможниця Всесвітніх ігор. Крім того, у колекції нагород одеситки — «срібло» та дві «бронзи» європейських першостей і срібна медаль Європейських ігор. Минулого року каратистку боляче образили на чемпіонаті світу.

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Заміж за тренера та майстра спорту міжнародного класу з карате Володимира Зарецького Анжеліка вийшла восени 2021-го.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська чемпіонка Європи народила сина титулованому гімнасту.

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Фото Instagram

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