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Бен Аффлек вдався до радикальних заходів, щоб забути про Дженніфер Лопес

21:32 22 грудня 2024
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

Світ був у захваті, коли Бен Аффлек та Дженніфер Лопес відновили роман та одружилися у 2022 році. Однак після всього двох років шлюбу співачка подала на розлучення в серпні 2024 року, поставивши крапку в їхній другій спробі кохання. У той час як Лопес публічно говорила про їхню розлуку, Аффлек пішов іншим шляхом, дистанціювавшись від усіх згадок про свою колишню дружину, пише видання Marca.

Джерела, близькі до актора, повідомили, що Бен Аффлек встановив на своєму телефоні фільтр, щоб блокувати будь-які новини чи історії про Лопес.

«Бен не заглядає в інтернет — особливо нічого не хоче чути про своє розлучення з Джей Ло, — сказав інсайдер. - Він уникає соціальних мереж і усього, що пов’язане з нею. Насправді у нього є фільтр на Джей Ло в телефоні, щоб браузер не пропускав нічого, що містить її ім’я».

Попри розрив, Аффлек продовжує просувати свій новий фільм «Нестримні», в якому головну роль грає Лопес. Фільм, який вийшов на екрани 6 грудня, розповідає неймовірну історію Ентоні Роблса, одноногого борця, який став чемпіоном NCAA. Аффлек, який також продюсував фільм, високо оцінив гру Лопес під час інтерв'ю.

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Тим часом колишня дружина Аффлека Дженніфер Гарнер, яка має з ним трьох дітей, також віддалилася від Лопес після розриву. Повідомляється, що Гарнер намагалася бути посередником між подружжям у важкі часи, але близькі друзі вважають, що нею скористалися.

Фото: getty images

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