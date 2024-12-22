Бен Аффлек вдався до радикальних заходів, щоб забути про Дженніфер Лопес

Світ був у захваті, коли Бен Аффлек та Дженніфер Лопес відновили роман та одружилися у 2022 році. Однак після всього двох років шлюбу співачка подала на розлучення в серпні 2024 року, поставивши крапку в їхній другій спробі кохання. У той час як Лопес публічно говорила про їхню розлуку, Аффлек пішов іншим шляхом, дистанціювавшись від усіх згадок про свою колишню дружину, пише видання Marca.

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Джерела, близькі до актора, повідомили, що Бен Аффлек встановив на своєму телефоні фільтр, щоб блокувати будь-які новини чи історії про Лопес.

«Бен не заглядає в інтернет — особливо нічого не хоче чути про своє розлучення з Джей Ло, — сказав інсайдер. - Він уникає соціальних мереж і усього, що пов’язане з нею. Насправді у нього є фільтр на Джей Ло в телефоні, щоб браузер не пропускав нічого, що містить її ім’я».

Попри розрив, Аффлек продовжує просувати свій новий фільм «Нестримні», в якому головну роль грає Лопес. Фільм, який вийшов на екрани 6 грудня, розповідає неймовірну історію Ентоні Роблса, одноногого борця, який став чемпіоном NCAA. Аффлек, який також продюсував фільм, високо оцінив гру Лопес під час інтерв'ю.

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Тим часом колишня дружина Аффлека Дженніфер Гарнер, яка має з ним трьох дітей, також віддалилася від Лопес після розриву. Повідомляється, що Гарнер намагалася бути посередником між подружжям у важкі часи, але близькі друзі вважають, що нею скористалися.

Фото: getty images

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