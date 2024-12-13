Дженніфер Лопес вирішує «квартирне питання»: чим незадоволена зірка

У Дженніфер Лопес все йде не так, як вона планувала, адже актриса продовжує пошуки нової нерухомості, а особняк вартістю 68 мільйонів доларів, який вона ділила з Беном Аффлеком і нещодавно показувала в мережі, залишається непроданим. Днями Джей Ло оглядала нерухомість в районах Беверлі-Хіллз і Брентвуд, пише Marca.

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Для цього випадку вона одягла синю фланелеву сорочку, мішкуваті сині джинси та черевики на платформі. На фотографіях зображено Лопес зі схрещеними руками та щільно стиснутими губами під час огляду трьох особняків з великими дворами та басейнами.

На цей момент Лопес все ще живе в особняку, який вона купила з Аффлеком у травні 2023 року. Будинок був єдиним їхнім помешканням за час шлюбу. Бен переїхав з особняка ще у травні, що стало першим свідченням того, що між ними не все гаразд.

У червні видання TMZ повідомляло, що Аффлек і Лопес звернулися до рієлтора Сантьяго Арана з проханням допомогти з продажем їхнього особняка. Вони виставили будинок з 12 спальнями та 24 ванними кімнатами за 68 мільйонів доларів ще в липні, але його досі ніхто не купив. Дженніфер подала документи на розлучення з Беном 20 серпня.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Дженніфер Лопес здивувала шанувальників поганими манерами.

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