Ще дасть жару: популярна співачка вразила світлинами своїх доньок

Популярна співачка Оля Полякова, яка нещодавно зізналася у страхах, вразила світлинами своїх доньок. На сторінці у соціальній мережі артистка виклала фото старшої Марії та молодшої Аліси зі своїми роздумами, чи хороша вона мама.

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«Вони так виросли, мої прекрасні дівчатка! — написала Полякова. — Завжди думаю, чи була (і є) я хорошою матірʼю, ніколи неможливо однозначно відповісти. але, як говорила моя свекруха — іншої в них не буде! Хай будуть щасливі всі дівчатка на землі!»

Підписники Полякової відразу зреагували на світлини доньок популярної артистки та зауважили, що Аліса стала справжньою красунею. Нагадаємо, з вересня цього року дівчина повернулася з Англії до України, щоб продовжити навчання у рідній школі.

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«Копія мами і копія тата, ви молодці», — написали у коментарях.

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«Такі різні і водночас такі унікальні», — вважають підписники.

«Аліса ще дасть жару, — вирішили у коментарях. — Гарні!«

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Раніше Ірина Білик вразила мережу світлинами.

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