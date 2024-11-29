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Шоу-бізнес

Є, що показати: Ірина Білик вразила мережу світлинами

10:22 30 листопада 2024
Ірина Білик

Відома співачка Ірина Білик, яка показала обличчя без макіяжу, подорожує по Японії. На своїй сторінці у соціальній мережі Ірина виклала світлини та відео з Токіо. Співачка показала, як виглядає сучасне місто та як одягаються японки. Сама Ірина приміряла на себе кімоно, зізнавшись, що їй у цій одежі не дуже зручно.

«Костюм японки зроблений для того, щоб сховати все, що у тебе виросло, — пожартувала Ірина, одягнувши красивий наряд. — Зробити талію більшою. На мені стільки подушок… Так що я все одно вибираю українське намисто, український віночок. Мабуть, в цьому вбранні зможу пробути тільки пів години».

Підписники Білик оцінили її образ, але зауважили, що в українській вишиванці набагато органічніше почуваєшся.

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«Вам так личить кімоно! — написали у коментарях. — І вам личить японський стиль».

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«Японське кімоно створене явно не для українських дівчат — бо в нас є і фігура, і красиві ноги, груди, і не тільки… у нас є, що показати, японки інші! — зауважили підписники. - Тому кімоно — це краса японської культури, і тільки японська жінка може його носити так, що аж дух завмирає!»

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«У вишиванці ви не просто красива, ви розкішна, — вирішили у коментарях. — І нікому так не личать вишиванки, як українським дівчатам».

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