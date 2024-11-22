Ночували у готелі: Оля Полякова зізналася у страхах (фото)

Популярна співачка Оля Полякова, яку нещодавно розкритикували, розповіла, які почуття переживає останнім часом. Про це вона відверто розказала на своїй сторінці у соціальній мережі. За словами співачки, новини останніх днів дуже лякають артистку. Після повідомлення про небезпеку для урядового кварталу столиці України Полякова разом з молодшою донькою переїхала до готелю.

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Співачка з молодшою донькою у готелі

«Хотіла запитати, чи лякає вас все, що навколо твориться, — звернулася Оля до своїх підписників. — Міжконтинентальні балістичні ракети — страшно звучить. Кажуть, що не треба ігнорувати тривоги… Вчора вночі нас налякали, що будуть бомбити урядовий квартал, і ми поїхали ночувати у готель. Отака історія».

Водночас співачка повідомила, що не збирається скасовувати концерт у Кременчуці.

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«Будемо разом співати!» — закликала шанувальників Полякова.

Полякова повідомила, що не збирається скасовувати концерт

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Раніше Оля Полякова вразила відвертістю про стосунки з чоловіком.

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