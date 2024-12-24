Переносна ялинка: популярна співачка вразила своїм образом

Відома співачка, переможниця «Євробачення-2016» Джамала, яка стане однією з суддів Нацвідбору «Євробачення-2025», вразила своїм святковим образом. Для виступу на концерті «Дуже тепле Різдво» у столиці України Джамала вибрала вбрання зірки. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала світлини та відео під час запису її виступу та за лаштунками концерту.

ВІДЕО ДНЯ

«Час колядок настав», — написала Джамала.

У відео можна побачити співачку Колу та Монатіка, які також прийняли участь у концерті.

РЕКЛАМА

«Ваша переносна ялинка», — жартувала Джамала, маючи на увазі своє зелене вбрання.

«А скільки коштує?» — запитав Монатік.

РЕКЛАМА

Підписники Джамали відреагували на її світлини та були у захваті від образу співачки. Виявилось, що образ з зіркою на голові — творіння відомої художниці Лесі Патоки.

«Зірка дочекалася свого часу, виглядає неймовірно!!!» — написала Леся.

РЕКЛАМА

«Неймовірна краса», — підтвердили шанувальники.

Нагадаємо, нещодавно відомі українські артисти записали приголомшливий дует.

91

Читайте нас у Facebook