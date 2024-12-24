Переносна ялинка: популярна співачка вразила своїм образом
Відома співачка, переможниця «Євробачення-2016» Джамала, яка стане однією з суддів Нацвідбору «Євробачення-2025», вразила своїм святковим образом. Для виступу на концерті «Дуже тепле Різдво» у столиці України Джамала вибрала вбрання зірки. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала світлини та відео під час запису її виступу та за лаштунками концерту.
«Час колядок настав», — написала Джамала.
У відео можна побачити співачку Колу та Монатіка, які також прийняли участь у концерті.
«Ваша переносна ялинка», — жартувала Джамала, маючи на увазі своє зелене вбрання.
«А скільки коштує?» — запитав Монатік.
Підписники Джамали відреагували на її світлини та були у захваті від образу співачки. Виявилось, що образ з зіркою на голові — творіння відомої художниці Лесі Патоки.
«Зірка дочекалася свого часу, виглядає неймовірно!!!» — написала Леся.
«Неймовірна краса», — підтвердили шанувальники.
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