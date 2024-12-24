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Шоу-бізнес

Брітні Спірс руйнує бар’єри: про що йде мова

21:30 24 грудня 2024
Брітні Спірс&nbsp;— танець у неоновому бікіні

Принцеса поп-музики Брітні Спірс, яка часто провокує скандали, підняла жар у своїх соціальних мережах. 43-річна артистка знає, як захопити шанувальників, опублікувавши приголомшливе відео на своїй офіційній сторінці в Instagram, пише The News.

Брітні, чиї статки становлять близько 40 мільйонів доларів, крутилася і вигиналася в найінтригуючому танцювальному відео у неоновому бікіні. Вона грайливо чипляла великими пальцями своє бікіні, танцюючи з такою енергією, що ледь не втратила рівновагу. У відео прозвучав один із хітів її культового альбому Blackout, створюючи ностальгічну атмосферу.

«Нове бікіні, нова зачіска, така ж любов до танців», — підписала відео Брітні.

Зірка згадала про катання на водних мотоциклах, викликавши у фоловерів зацікавленість.

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Шанувальники швидко відреагували і зауважили, що її танцювальні рухи стали набагато сміливішими.

Раніше повідомлялося, що Брітні Спірс оголосила про новий бізнес.

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