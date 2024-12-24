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Події

«Замовила» ліквідацію ексчоловіка та його родини: у Запоріжжі поліцейські попередили потрійне вбивство

14:53 24 грудня 2024
Затримання замовниці злочину

У Запоріжжі поліцейські викрили місцеву мешканку, яка так хотіла позбутися колишнього чоловіка, що замовила вбивство не лише його, а й колишньої свекрухи та його рідного брата. Метою було набуття повноправної власності їхнього майна вартістю 30 млн. гривень, повідомляють у Національної поліції.

Щоб урятувати життя цілої родини, поліцейські провели спецоперацію, інсценувавши вбивство братів.

Під час «вистави» 34-річну жінку. яка до речі, є матір'ю двох дітей, було затримано та взято під варту.

Під час допитів фігурантів справи стало зрозуміло, що за вбивство чоловіка та його рідних кілери мали отримати половину від статків, тобто 15 млн гривень.

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Один з кілерів-невдах

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Але тепер перед замовницею постала перспектива самій відчути «магію» цієї цифри — після ухвалення рішення суду її може бути позбавлено волі на 15 років.

Нагадаємо, що раніше СБУ також запобігла замовному вбивству свідка у справі про мільйонну взятку.

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Фото Національної поліції

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