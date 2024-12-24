Пільгова ціна за електроенергію для побутових споживачів: кому Кабмін дозволить платити менше

Зі зростанням тарифу на передачу електроенергії з 1 січня 2025 року українців очікує зростання цін на багато товарів, хоча поки що для побутових споживачів світло не подорожчає. Проте Кабмін встановив можливість пільгової ціни за електроенергію, для чого необхідно буде відповідати певним вимогам.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук. За його словами, внесено зміни до документів, що регулюють відносини на ринку електричної енергії.

Зокрема, йдеться про додаток 3 «Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів», у «Положенні про покладення спеціальних обов'язків учасників ринку електричної енергії в процесі функціонування ринку електричної енергії». Цими змінами передбачено встановлення за певних умов пільгових фіксованих цін на електричну енергію для побутових споживачів.

Щоправда, щоб отримати цю пільгову ціну українцям необхідно:

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проживати в багатоквартирних будинках, які не газифіковані природним газом та з відсутніми або такими, що не функціонують, системами централізованого теплопостачання;

системи автономного теплопостачання, що використовують будь-які види енергоносіїв, крім електричної енергії, наявні в багатоквартирному будинку, також не можуть працювати.

При цьому Тарас Мельничук не вказав, яку саме пільгову ціну за електроенергію дадуть змогу платити споживачам, які мають право на таку економію.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Кабмін затвердив перелік категорій українців, яких повністю звільнили від сплати за комунальні послуги.

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