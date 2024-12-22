Гаманці українців помітно спорожніють: Попенко пояснив, чим обернеться підняття на 30 відсотків тарифу на передачу електроенергії

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на передачу електроенергії у 2025 році.

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Про це інформує ExPro.

Так, тариф на передачу електроенергії збільшиться на 30% - з 528,57 грн/МВт-год до 686,23 грн/МВт-год. Для передачі енергії підприємствам «зеленої» металургії — становитиме 359,55 грн/МВт-год. Тарифи на диспетчеризацію будуть на рівні 98,97 грн/МВт-год.

Тимчасовий керівник «Укренерго» Олексій Брехт заявив, що підвищення тарифу забезпечить припинення зростання боргів компанії на ринку електроенергії.

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«Вперше за останні чотири роки тарифи на передачу враховує майже повний обсяг покладених на компанію спеціальних обов'язків», — наголосив Брехт.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, це матиме наслідки й для гаманців пересічних громадян, оскільки зростання тарифу спровокує подорожчання всіх товарів та послуг.

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«Регулятор збільшив тариф на передачу майже на 30%. Це безпосередньо вплине на всі товари та послуги в Україні», — заявив експерт.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні вже підняли граничні ціни на електроенергію для промисловості, що збільшило її витрати.

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Як повідомлялось, в Україні зростають тарифи за розподіл газу. Також українцям доведеться платити за виконання робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках.

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