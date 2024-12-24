Чергова брехня: аналітики про результати досліджень уламків «Орєшніка»

Після того як 21 листопада рф вдарила по Дніпру балістичною ракетою «Орєшнік», українська сторона провела дослідження її уламків. Вже є певні результати, які вкотре підтверджують, що путін брехав, називаючи цю зброю найновішою розробкою, пише видання Defense Express.



«На одній із деталей було знайдено серійний номер та дату виробництва — 12 квітня 2017 року. Це прямо говорить, що зібрали конкретно цей „Орєшнік“ приблизно у 2017−2018 роках. І саме з цього часу сама ракета десь лежала на складі. До слова, 2017 рік відповідав планам розпочати серійне виробництво РС-26 „Рубеж“, в якому й вбачають справжню назву „Орєшніка“. Але у березні 2018 року у москві нібито було прийнято рішення скасувати постачання РС-26 на озброєння. Це означає, що розробку „Орєшніка“ розпочали значно раніше, бо 2017 рік — це рік виробництва конкретної деталі», — йдеться у публікації.

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Деталь ракети "Орєшнік"

Натомість креслення цієї ракети розпочали ще на початку 2010-х років, якщо не раніше, додають експерти.

«Враховуючи те, що аналіз уламків ракети, якою росія завдала удару тривають, цілком можливо очікувати й на інші доволі цікаві результати досліджень», — зауважують вони.

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Політолог Олег Лісний вважає, що ракета «Орєшнік» є для путіна новим способом залякування мирного населення в Україні та європейських лідерів.

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