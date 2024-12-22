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Україна

Це як ІПСО: політолог про нову тактику путіна залякування України та Європи

19:40 22 грудня 2024
Орєшнік

Ракета «Орєшнік» є для путіна новим способом залякування мирного населення та європейських лідерів. Раніше він використав для цього ядерну зброю, вважає політолог Олег Лісний.

«Це як ІПСО, яке не закінчується. Видно, що путіну подобається цей кейс з „Орєшніком“. Він постійно його піарить. Крім нього про це мало хто говорить. А він із ним носиться, і на останній пресконференції йому приділили дуже багато часу. Щодо дуелі з „Орєшніком“, малоймовірно, що путін на це наважиться. Він не ризикне, оскільки нова ракета може підвести й впасти, або її зіб'є українське ППО», — сказав політолог.

Втім, додав Лісний, лідер кремля продовжить залякувати Україну та Захід, як і раніше.

«путін чітко заявив, що не хоче говорити з нами, не готовий до переговорів. Він намагається виглядати так, ніби хоче спілкуватися зі США. Це очевидно», — вважає політолог.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію російського диктатора ударити по Києву «Орєшніком».

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