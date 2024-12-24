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Клуб споживачів

Не бійтесь дивувати: як оригінально презентувати на святковому столі торт, ківі, морквину та сир (відео)

18:46 24 грудня 2024
Варіант сервірування столу на новорічні свята

Досвідчені кухарі знають, що приготувати страву — таку, приміром, як святковий салат «Курочка під снігом» — це лише половина справи.

В не меншій мірі її успіх буде залежати від способу подачі на святковий стіл. На щастя, в Telegram є чимало груп, де українці діляться оригінальними ідеями щодо презентації. Одна з таких груп — «Скарбничка ідей».

«Ділимось крутими лайфхаками з нашої скарбнички, щоб зробити ваше життя простішим», — пишуть її учасники.

А ось і кілька ідей, які пропонують у групі.

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Перший лайфхак сподобається, певно, тим, хто зустрічає Різдво або Новий рік у гуртожитку або у великій компанії: якщо порізати торт таким способом, то вистачить, певно, всім.

Також доречним буде вивчити правила розрізання дорогого сиру — щоб зберігся кожен шматочок.

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Ще одна порада — як зробити із звичайної моркви просто щось неймовірне! Важко повірити у те, що ця «пружинка» — звічайнісінький овоч!

Не менше уміння знадобиться і для того, щоб майстерно розрізати не зовсім звичайний для українців ківі. Але з третьої спроби, це, певно, вдасться!

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Ну і, нарешті, справжній кухарський лайфхак від українських красунь-кулінарок: як збити вершки з молока в домашніх умовах.

Фото zprz. city/

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