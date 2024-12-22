Як зробити вершки з молока в домашніх умовах: поради від українських красунь-кулінарок

Вершки використовуються для приготування різних страв, починаючи від випічки й закінчуючи пастою, м'ясними стравами тощо.

На жаль, вершки, які продаються у магазинах та на ринках часто бувають не дуже якісні і не дуже смачні, тому краще за все робити їх самостійно у домашніх умовах. Таку пораду дає інформаційний ресурс «Господинька».

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з інформацією українських господинь, зробити вершки у домашніх умовах досить просто. Для цього всього лише потрібно чітко слідувати інструкції з приготування, використовувати тільки свіжі та якісні продукти.

Існує кілька способів, за допомогою яких можна порадувати себе смачним домашнім продуктом.

РЕКЛАМА

Щоб приготувати вершки по першому рецепту, знадобиться коров'яче молоко. Воно має бути свіжим й обов'язково домашнім.

Молоко влити в чисту ємність, краще щоб вона була з широкими краями, так буде набагато зручніше збирати вершки.

РЕКЛАМА

Поставити ємність з молоком у холодильник мінімум на добу. За цей час молоко відстоїться, поверх нього утвориться шар вершків.

Ложкою зняти вершки, які утворились поверх молока. Помістити їх у суху й чисту тару. Зберігати вершки потрібно у холодильнику.

РЕКЛАМА

Для приготування вершків по другому рецепту потрібно підготувати: незбиране коров'яче молоко та сепаратор. Це апарат, за допомогою якого можна відокремити вершки від молока.

Закріпити сепаратор так, як вказано в інструкції по його експлуатації.

Нагріти молоко до 30−35°C й процідити. Молоко ні в якому разі не можна доводити до кипіння, його потрібно лише трохи підігріти.

Підготовлене молоко влити в сепаратор. Якщо сепаратор ручний, то потрібно крутити ручку й вершки будуть відокремлюватись від молока. Якщо сепаратор електричний, то апарат все зробить сам.

На виході ви отримаєте вершки обраної жирності і знежирене молоко. Вершки потрібно зберігати у холодильнику або іншому прохолодному місці.



Також домашні вершки можна отримати з таких інгредієнтів: молоко — 400 мл та вершкове масло 72% жирності — 400 г.

З таких інгредієнтів можна отримати вершки жирністю 35%. За бажанням можна змінювати кількість інгредієнтів, в такому випадку жирність вершків буде змінюватися.

Молоко потрібно підігріти, але не доводите до кипіння. Додати в ємність порізане вершкове масло, постійно помішуючи, почекати, поки воно повністю розтопиться. Масло повинне бути свіжим та якісним, без будь-яких добавок.

За допомогою блендера збивати рідину протягом 7−12 хвилин. Збивати вершки потрібно повільно, поступово збільшуючи швидкість.

Коли вершки охолонуть, потрібно поставити їх у прохолодне місце на 12 годин.

Нагадаємо, з вершками виходить дуже смачною картопляна запіканка та пшоняна каша.

78

Читайте нас у Facebook