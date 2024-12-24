Святковий салат «Курочка під снігом»: його рецепт гості почнуть запитувати після першого шматочку

Ні один святковий стіл не обходиться без салатів. Хтось надає перевагу традиційним стравам, а дехто шукає нові рецепти салатів, які стануть окрасою святкового столу.



Блогерка Наталя Власова на своєму каналі «Золоті рецепти» показала, як приготувати смачний салат «Курочка під снігом».

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Кулінарка впевнена, що такий салат обов'язково сподобається всім, хто його попробує. А гості будуть просити рецепт.

Інгредієнти:

1 цибуля

3 картоплини

1 куряче філе (300 г)

100−120 г твердого сиру

4 яйця

майонез 200 г

сіль/перець — до смаку

соєвий соус 2 ст. ложки

цукор — 2ст. л

оцет — 2ст. л

Приготування:

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Картоплю та яйця відварити.

Цибулю замаринувати.

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Куряче філе нарізати тоненькими смужками, посолити, поперчити, залити соєвим соусом та дати настоятись 10 хвилин.

Далі обсмажити філе на олії до повної готовності.

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Формувати салат починати з картоплі, яку натерти на грубій терці.

Потім шар філе. На філе замариновану цибулю.

Потім шар натертих жовтків. Наступний шар — сир. Верхній шар — білки.

Кожен шар салату змащувати майонезом.

Як відомо, у рецептах багатьох страв замість майонезу кулінари використовують соуси на основі збитих вершків або сметани. Ми розповідали, як зробити вершки з молока в домашніх умовах.

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