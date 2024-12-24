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Святковий салат «Курочка під снігом»: його рецепт гості почнуть запитувати після першого шматочку

10:46 24 грудня 2024
Салат Курочка під снігом, скріншот відео

Ні один святковий стіл не обходиться без салатів. Хтось надає перевагу традиційним стравам, а дехто шукає нові рецепти салатів, які стануть окрасою святкового столу.

Блогерка Наталя Власова на своєму каналі «Золоті рецепти» показала, як приготувати смачний салат «Курочка під снігом».

Кулінарка впевнена, що такий салат обов'язково сподобається всім, хто його попробує. А гості будуть просити рецепт.

Інгредієнти:
1 цибуля
3 картоплини
1 куряче філе (300 г)
100−120 г твердого сиру
4 яйця
майонез 200 г
сіль/перець — до смаку
соєвий соус 2 ст. ложки
цукор — 2ст. л
оцет — 2ст. л

Приготування:

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Картоплю та яйця відварити.

Цибулю замаринувати.

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Куряче філе нарізати тоненькими смужками, посолити, поперчити, залити соєвим соусом та дати настоятись 10 хвилин.

Далі обсмажити філе на олії до повної готовності.

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Формувати салат починати з картоплі, яку натерти на грубій терці.

Потім шар філе. На філе замариновану цибулю.

Потім шар натертих жовтків. Наступний шар — сир. Верхній шар — білки.

Кожен шар салату змащувати майонезом.

Як відомо, у рецептах багатьох страв замість майонезу кулінари використовують соуси на основі збитих вершків або сметани. Ми розповідали, як зробити вершки з молока в домашніх умовах.

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