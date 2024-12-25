Після атаки: у ДТЕК визначились, як сьогодні відключатимуть споживачів у регіонах

Під час ранкової ракетної атаки росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі — атаковані теплоелектростанції ДТЕК.

«Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання. Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії», — зазначили в компанії та додали, що загалом з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

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У зв'язку з цим в компанії оприлюднили графіки відключень світла, які діятимуть в трьох областях та у Київі 25 грудня.

Київ

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Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 09:30.

Дніпропетровщина

Черги 1.1, 1.2: світло буде відсутнє до 08:30, з 12:00 до 15:30 та з 22:30 до 24:00.

Черги 2.1, 2.2: світло буде відсутнє з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.

Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 15:30 до 22:30.

Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 15:30 до 19:00.

Черги 5.1, 5.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 19:00 до 24:00.

Черги 6.1, 6.2: світло буде відсутнє з 12:00 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.

Одещина

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Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світло буде відсутнє до 10:00.

Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00.

Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 10:00.

Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00.

Київщина

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світло буде відсутнє до 09:00.

Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 10:30.

Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 09:00.

Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світло буде відсутнє до 10:30.

Нагадаємо, що напередодні директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначав, що ще 23 грудня були усунуті аварійні ушкодження на об'єктах енергетики і що на Різдво Христове відключення не прогнозуються. Але через атаку росіян ці прогнози не збулися.

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Фото Pixabay



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