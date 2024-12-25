Прем’єр-міністр Віктор Орбан, який придумав, як обійти заборону України на транзит російського газу, заявив виданню Magyar Nemzet, що війна рф проти України обходиться занадто дорого.

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«Америка та Європа разом витратили на війну близько 300 мільярдів євро, — сказав Орбан. — За ці гроші можна було досягти швидкого зростання рівня життя в усій Європі. Ми могли б вивести цілі Балкани на рівень європейського розвитку. Ми могли б стримати міграцію, ми могли б побудувати абсолютно нову європейську систему оборони. Але ці гроші згоріли. Результат? П’ята частина території України перебуває під окупацією, багато сотень тисяч людей загинули, сотні тисяч були покалічені та поранені, сотні тисяч залишилися вдовами та сиротами. Тим часом мільйони втекли з України, чия інфраструктура, транспортна та енергетична системи були зруйновані дощенту, і країна не в змозі економічно підтримувати себе в осяжному майбутньому».

На думку Орбана, мета зовнішньої політики здорової країни — збирати друзів.

«Новому американському президенту подобається Угорщина. Голова Китаю відвідав дві країни Євросоюзу — Францію та нас. Наш друг — президент Туреччини, наш чесний партнер — президент росії, наш хороший друг — прем’єр-міністр Ізраїлю, — перерахував Орбан. — Навряд чи щось подібне було в історії угорської дипломатії».

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Нагадаємо, в ЄС засудили Віктора Орбана за ігнорування законодавства ЄС і підрив громадянського суспільства.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що росія скоро нападе на країни НАТО і назвав ймовірну дату.

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