Орбан зайшов занадто далеко: Адам Боднар провів паралелі між Угорщиною та Польщею
Угорщина, ймовірно, зайшла так далеко в ігноруванні законодавства ЄС і підриві громадянського суспільства, що вона не зможе змінити курс, поки прем'єр-міністр Віктор Орбан перебуває при владі, попередив міністр юстиції Польщі. У розмові з Politico в Брюсселі Адам Боднар сказав, що приклад Польщі, чиє попереднє праве керівництво роками конфліктувало з Брюсселем, перш ніж було усунуто в 2023 році, показав, що неліберальні уряди не змінюють свій курс навіть під величезним тиском з боку Брюсселя, пише Politico.
«За нинішнього керівництва Угорщині може бути складно повернутися до доброї репутації у ЄС. Приклад Польщі показує, що без зміни керівництва може бути надзвичайно важко змінити курс на верховенство права і відновити демократичні цінності», — сказав чиновник.
Ці коментарі з'явилися після того, як Майкл МакГрат, новий комісар ЄС з питань верховенства права, заявив минулого тижня, що Угорщині «ніколи не пізно» повернутися, і що Будапешт стоїть на межі втрати 1 мільярда євро, які були заморожені через порушення верховенства права.
Але Боднар сказав, що навіть якщо лідеру опозиції Петеру Мадяру вдасться перемогти Орбана на виборах в Угорщині в 2026 році, а опитування показують, що це можливо, шкода, завдана громадянському суспільству за 16 років правління «Фідес», буде настільки глибокою, що знадобляться геркулесові зусилля, щоб її виправити.
«Беручи до уваги глибину інституційних змін, а також більш слабке громадянське суспільство, ніж у Польщі, перед Європейською комісією стоїть складне завдання повернути Будапешт у лоно ЄС», — додав Боднар.
Його коментарі з'явилися в той час, коли Варшава готується перебрати від Угорщини головування в Раді ЄС на ротаційній основі в січні.
Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що під час головування Польщі в Раді ЄС санкції проти рф лише посилюватимуть.69
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