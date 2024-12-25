Окупанти застосовують проти бійців ЗСУ новий підступний засіб ураження: експерт розповів про нововведення та його небезпеку

Свою слабкість у техніці ворог змушений компенсувати різними хитрощами, які часто виявляються дуже небезпечними. Йдеться про застосування російськими окупантами FPV-дронів із комбінованою ударною частиною.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко.

За його словами, нововведення окупантів робить дрон небезпечною зброєю як для одиночних бійців, так і для груп. Так, в якості бойового навантаження на FPV-дрон встановлюється ручна оборонна граната РГО з радіусом ефективного розльоту осколків до 50 метрів і до 6 протипіхотних мін ПФМ-1 «Лєпєсток».

«З урахуванням питомого ударного потенціалу, радіуса розльоту осколкових елементів, якщо чесно, вельми небезпечне нововведення проти живої сили, як з урахуванням унітарного удару — на одну ціль, так і на групову — група особового складу…», — зазначає експерт.

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Інакше кажучи, залежно від кількості бійців ЗСУ оператор подібного дрону може кинути або одну РГО, або вдарити 6 мінами, що дасть сильніший вибух і розліт уламків для атаки на групу українських бійців. При цьому способів уникнути подібної атаки небагато — протидіяти йому за допомогою засобів радіоелектронної боротьби або збити зі стрілецької зброї, що в бойових умовах непросто.

Тим часом в Україні використали черговий дешевий та універсальний безпілотник.

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Фото з telegram-каналу Олександра Коваленка

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