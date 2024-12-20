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Україна

Танковий глухий кут: чому окупанти бояться зустрічатися в боях один на один із танками ЗСУ

17:22 21 грудня 2024
Leopard 2. Фото https://uk.wikipedia.org/

У той час як на лінії бойового зіткнення з боку вс рф з'являється дедалі сумнівніша техніка, їхні танки бояться битися з аналогічною технікою з країн НАТО, наявною на озброєнні ЗСУ. Причина тому, серед безлічі інших — маленька швидкість заднього ходу.

Про це пише військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, танкові дуелі сьогодні рідкість, у 90% випадків танки використовують як мобільну артилерію та 5−8% для штурмових дій, але в прямому зіткненні з натовськими танками шансів у екіпажів окупантів немає.

Одна з причин цього, наприклад, вкрай посередні показники заднього ходу, що вельми важливо при зіткненні з танком противника. Так, краще маневрувати в цей момент саме заднім ходом, щоб противник бачив перед собою тільки лоб танка з найпотужнішою бронею. Однак окупанти часто розвертаються кормою, щоб швидше піти із зони обстрілу і підставляють найслабшу кормову броню.

Втім, особливого вибору у росіян немає, оскільки швидкість заднього ходу у Т-90М «Прорив» — 4,2 км/год, у Т-80 — 10,7 км/год, а у Т-84 («батька» українського танка «Оплот») — 30 км/год, найкращий показник серед пострадянських основних бойових танків.

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Водночас швидкість у Leopard 2 — 31 км/год, а у його «батька» Leopard 1 — 25 км/год, що дає змогу досить оперативно маневрувати під час бою, підставляючи під удар більш товсту лобову броню.

Раніше повідомляли про те, що на передовій було помічено дуже небезпечну для ЗСУ техніку виробництва КНДР.

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