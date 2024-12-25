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Політика

Обіцянки щодо землевідведення в парку «Наталка» — це шахрайство, за яке має бути відповідальність, — Бондаренко

15:58 25 грудня 2024
парк Наталка

Обіцянки про сприяння у виділення землі в парку «Наталка», де нещодавно відкрили міст-хвилю, — це шахрайство. Цю землю неможливо продати чи передати в оренду. Про це заявив у Facebook секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

«Від учора телеграм-каналами гуляє інформація про затримання із рекордною сумою за нібито сприяння у відведенні землі в парку „Наталка“. Але подібні „обіцянки“ — це абсолютне шахрайство. Земельна ділянка площею 16.4 га, яка є предметом шахрайства затриманого, була передана рішенням депутатів Київська міська рада під паркову зону. Тому її неможливо використовувати за будь-яким іншим цільовим призначенням, передати в оренду, продати або зробити щось інше!» — заявив Володимир Бондаренко.

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Він також зазначив, що людина, підозрювана у шахрайстві, вже виключена з партії і має понести відповідальність.

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«Як заступник голови партії „УДАР Віталія Кличка“ та член Політради скажу наступне. Історія неприємна. І партія вже виключила цю людину зі своїх лав. Переконаний, що цей персонаж має понести відповідальність за законом!» — наголосив Бондаренко.

Раніше голова громадської ради при КМДА Генадій Кривошея повідомляв про те, що землю на Оболоні хочуть віддати фірмі-учасниці кримінального провадження.

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