«Не бачу, щоб оборона ЗСУ посипалася»: український офіцер про ситуацію на фронті

рф має сили й засоби на фронті, але не для оперативних проривів. Про це заявив колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, екскерівник управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ Євген Сасько.

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«Не бачу, щоб оборона ЗСУ посипалася, нема проривів противника. Він із часом виснажується, бо всьому є кінець. Думаю, що Дональд Трамп мотивуватиме Європу посилювати допомогу Україні та оновлювати власний парк зброї», — зазначив Сасько.

Методами «тягни-штовхай» ворог намагається просуватися повзучим наступом вглиб української території, але це не є критичним просуванням, додає Сасько.

«Те, якими темпами противник втрачає людей і техніку, свідчить про зневажливе ставлення до своїх збройних сил і особового складу. Рф — неадекватна країна, тому вона не замислюється про такі масштабні втрати», — вважає офіцер.

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Експерти схильні вважати, що економіка росії пливе. І рано чи пізно вона допливе, констатує Сасько.

«Сподіваюся, це буде у 2025 році. За економікою попливе соціально-економічна і соціально-політична ситуація. Ворог знімає з тих чи інших напрямків ті чи інші підрозділи. Це підтверджує те, що він виснажується. Утилізації підлягають усі ворожі підрозділи», — підсумував офіцер.

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Раніше Євген Сасько розповідав, як путін використовує страх розпаду росії.

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