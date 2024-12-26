Будуть спроби: експерт про можливість рф знову захопити Херсон

Росіяни намагалися переправитись на правий берег Дніпра, але безуспішно, бо українські бійці потопили частину човнів ворога. Проте вони і далі це робитимуть, хоч і перспектив нема, вважає військовий оглядач Денис Попович.

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«Умови для такої переправи й форсування були не дуже сприятливими. Правий берег вищий, він контролюється, лівий контролюється вогнем, артилерійськими дронами та загалом вкрай складне завдання для ворога — переправитися і створити плацдарм. Навіть якщо рф вдасться створити плацдарм на правому березі, їм важко його утримати», — пояснив Попович.

Попович додав, що наразі спроба захопити Херсон — безперспективна.

«Але окупанти продовжуватимуть повторні спроби переправитися на правий берег», — додав військовий оглядач.

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Раніше «ФАКТИ» наводили думку експерта щодо втримання Покровська.

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