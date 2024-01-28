В Україні зросла захворюваність на респіраторні інфекції. Часто грип поєднується із коронавірусною інфекцією. Про це повідомила головний позаштатний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України доктор медичних наук професор Ольга Голубовська.

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«Шановні колеги та друзі, дуже велика кількість хворих на грип, у т.ч. тяжких, у т.ч. із коінфекцією ковід+грип. Зростає летальність. На жаль, як завжди, всі летальні випадки обумовлені відсутністю специфічної терапії в перші дні хвороби», — написала вона.

Лікар дала поради хворим:

- при підвищенні температури тіла — тестування на ці обидві інфекції, бажано експрес-тести мати вдома.

- якщо результат позитивний — приймати відповідну терапію; для грипу це озельтамівір (його теж бажано мати вдома); для ковіду — паксловід найкращий варіант, скоро він буде доступний в нашій країні;

- якщо тести негативні (або немає їх в наявності), є висока температура тіла, нежить — треба також прийняти озельтамівір, звернутися до лікаря;

- краще все це мати вдома (експрес-тести, противірусні препарати), тому що захворіти може зразу вся сімʼя, аптека може бути закрита, зруйнована, хвороба розвинутися вночі тощо;

- у будь-якому випадку своєчасно звертайтесь до лікаря, не тягніть, особливо якщо стан не покращується або прогресує, це ваша відповідальність.

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Голубовська розповіла також, на що треба звертати увагу лікарям:

- будь-які діагностичні тести тільки підтверджують наш діагноз, АЛЕ НЕ ВИКЛЮЧАЮТЬ ЙОГО, тобто в разі негативних тестів (експрес, ПЛР) діагноз встановлюється на підставі визначення випадку (Наказ 905 МОЗ України від 28.12.2015 р.); своєчасний діагноз — це наша з вами відповідальність;

- не перебільшуйте токсичність противірусних препаратів, памʼятайте, що реанімація або наслідки хвороби коштують дорожче в прямому та переносному сенсі;

- грип — дуже швидке захворювання, вже з ТРЕТЬОГО дня хвороби може спричинитися ГРДС, попередити це можна ТІЛЬКИ шляхом своєчасної терапії, саме тому і призначається озельтамівір емпірично з перших часів (!) хвороби, він не має лікарських взаємодій з препаратами проти COVID-19.

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Як писали «ФАКТИ», наприкінці минулого року за два місяці від COVID-19 померли понад 300 українців, серед них двоє дітей. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про різке зростання випадків зараження коронавірусом за останній місяць.

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