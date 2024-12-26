«Сама дивуюся»: популярна телеведуча вразила світлинами з дітьми

Популярна телеведуча Марічка Падалко, яка нещодавно поділилася враженнями від спілкування з зіркою Голлівуду, показала своїх дітей за родинним столом. На сторінці у соціальній мережі Марічка виклала світлину зі Святвечора, який провела зі своїми трьома дітьми на дачі. Нагадаємо, чоловік Марічки — журналіст Єгор Соболєв — зараз військовослужбовець.

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«З Різдвом, рідні», — підписала світлини Марічка.

На фото діти та мама вбрані у різдвяні светри та сидять за святковим столом. У кадр потрапив навіть кіт — улюбленець родини. Нагадаємо, у 2024 році доньки Марічки та Єгора Катя та Марі повернулася з-за кордону, де проходили навчання. Син Михайло, який зараз навчається в університеті, активно займається волонтерством.

Підписники відреагували на сімейну світлину телеведучої.

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«Які великі і красиві діти, Марічко! — написали у коментарях. — Вітаю вас!»

«Сама дивуюся, як виросли так швидко», — відповіла Марічка.

«Аж плющить від показухи… — вважають інші підписники. — Надіюсь, що ваша родина справжня. Хто, як не ви? Вірю, слідкую, відстоюю, обожнюю у важкі години і репортажі, і Вас особисто, Марічко. Тримайтесь, не зраджуйте».

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Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Марічка Падалко розповіла про зміни під час великої війни.

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