До громадської антикорупційної ради при Міноборони хочуть увійти засновники аналітичного центру StateWatch Олександр Лємєнов та Гліб Канєвський. Ці активісти були помічені в низці гучних корупційних скандалів. «Закон і бізнес» повідомляє, що їх вже допустили до конкурсу, на якому через відкрите онлайн-голосування оберуть 15 членів на два роки.

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Видання зазначає, що громадські активісти активно використовують так званий «шабунінг» — ухилення від військового обов’язку через прикриття роботою в неурядових антикорупційних громадських організаціях.

Олександр Лємєнов та Гліб Канєвський відомі тим, що активно ухилялися від військової служби, а останній вже встиг попрацювати у Міноборони та придбати для фронту армійські фляги за завищеною ціною.

За інформацією видання, військовозобов’язаний Лємєнов перебував у розшуку Нацполіції за ухилення від мобілізації. У 2023 році не з’явився в РТЦК та СП для оновлення даних. У зв’язку з цим центр комплектування звернувся до поліції щодо примусової доставки Лємєнова до Білоцерківського РТЦК та СП як такого, який вчинив адміністративне правопорушення — неявку за повісткою. Опитані поліцейськими сусіди Лємєнова розповіли, що активіст втік через сусідську квартиру, коли до нього прийшли працівники ТЦК. Згодом, коли повістку все ж таки вручили, він забарикадувався у себе у квартирі.

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У лютому 2024 року Лємєнов пройшов ВЛК в Білоцерківському РТЦК та СП, був визнаний абсолютно здоровим та придатним до військової служби, а у влітку того ж року виявилося, що він у званні капітана вже нібито включений до резерву Головного управління розвідки МОУ.

Як повідомляє «Закон і бізнес», інший кандидат до антикорупційної ради МО Канєвський спочатку тривалий час ухилявся від військової служби, а згодом працевлаштувався в Міністерство оборони. Перебуваючи на посаді в. о. директора Департаменту політики закупівель Міноборони, він придбав для фронту армійські фляги за ціною, що втричі вища, за звичайну. Такі обставини були викриті журналістами NGL Media, які опублікували відповідне розслідування. Канєвський публічно визнав цей факт лише після викриття журналістами.

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Раніше повідомлялося, що журналіст-розслідувач Опанасенко досі не спростував інформацію про фіктивну броню.

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