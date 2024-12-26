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Не завдасть настільки масштабних збитків: експерт розвіяв міфи про «Орєшнік»

10:22 27 грудня 2024
Орєшнік-Рубєж

путін застосував проти України все наявне озброєння і нічого нового вигадати вже не здатний. А ракета «Орєшнік», якою він погрожує українцям, є більшою мірою засобом залякування, а не реально грізною зброєю, вважає керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005−2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.

«Якщо подивитися на ситуацію об'єктивно, путін і так проводить масовані атаки, використовуючи крилаті та балістичні ракети, „Калібри“, дрони, САУ, далекобійні керовані бомби. Все, що міг, він вже використав. У запасі є ще кілька екземплярів „Орєшніка“. Але це зброя залякування, тому що її ефективність невелика. Влучання у якийсь конкретний об'єкт не завдасть настільки масштабних збитків, про які говорить путін».

На думку генерала, аби «Орєшнік» мав боєздатність, туди потрібна ядерна боєголовка.

«Це надзвичайно небезпечно для самого путіна, бо тоді вже відреагують і країни ядерного клубу. Оснастити цю ракету якимись неядерними засобами великого розміру неможливо, бо він погано полетить або взагалі не полетить».

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Нагадаємо, що Зеленський відреагував на заяви путіна і назвав його «старим фантазером».

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