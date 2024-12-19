«Старий фантазер»: Зеленський відреагував на заяви путіна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви російського диктатора володимира путіна, який веде війну проти України, і назвав його «старим фантазером».

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«Жодних угод не існувало, адже це був ультиматум. Була відповідь на ультиматум росії. Він просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, змінити напрямок розвитку в рф, щоб вони керували нашою державою. І ця людина каже, що це якісь угоди. Ну, просто старий фантазер! Живе в якомусь іншому світі, у своєму акваріумі», — заявив президент пресконференції у Брюсселі.

Також він повідомив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу.

«Будь-яка країна, яка щось дешеве отримує з росії, стане від неї залежною. Якщо європейська країна отримуватиме газ і платитиме ці гроші росії, це все ще фінансування війни. Ми не дамо можливості додаткових заробітків росії на цій війні. Коли Словаччина сьогодні порушувала це питання і говорила, що вона втрачає гроші, це соромно. Україна втрачає людей», — сказав Зеленський.

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Він прокоментував пропозицію путіна як експеримент вдарити по Києву «Орєшніком», щоб подивитися, що буде.

«Ви вважаєте це адекватна людина? Відморозки», — заявив президент.

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Зеленський заявив, що припинення вогню в Україні не буде, допоки Україна не матиме гарантій безпеки та сильної позиції.

«Ми не можемо жити у стані замороженого конфлікту», — сказав він.

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Як писали «ФАКТИ», раніше володимир путін запропонував ударити по Києву «Орєшніком».

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