Найкраще Різдво у житті: Брітні Спірс показала зустріч з синами після двох років розлуки (відео)

Здається, до Санти нарешті дійшли всі листи Брітні Спірс, і на Різдво він виконав бажання поп-діви — вона не тільки отримала шанс помиритися з рідною матір'ю, але й вперше за два роки зустрілася із синами — 19-річним Шоном Престоном та 18-річним Джейденом Джеймсоном.

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Радісною новиною Брітні емоційно поділилася у Instagram, опублікувавши спільне відео із синами.

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«Найкраще Різдво в моєму житті! Я не бачила своїх хлопчиків два роки! Сльози радості та шок щодня, я шалено щаслива!!! У мене немає слів, дякую тобі, Господи», — написала Спірс в особистому блозі під роликом, в якому обіймає хлопців.

Здається, протягом цілого вечора співачка не відходила від синів та знімала з ними кумедні відео та фото.

Зазначимо, що вже багато років сини знаменитості живуть із її колишнім чоловіком Кевіном Федерлайном. Минулого року він відвіз хлопчиків на Гаваї. Весь цей час Брітні Спірс виплачувала величезні аліменти екс-чоловікові, але цього року, коли обидва її сини досягли повноліття, вона позбавилася необхідності платити колишньому і відтепер може надавати фінансову підтримку безпосередньо хлопцям.

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Нагадаємо, що у листопаді Брітні Спірс вкотре змінила ім'я у соціальних мережах, і вчергове здивувавши шанувальників.



Джерело фото: https://rollercoaster.ie/lifestyle/britney-spears-son/

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