Усім — не обов'язково: у МОЗ роз'яснили, кому після ліквідації МСЕК потрібно пройти повторний огляд

В Міністерстві охорони здоров'я спростували чутки щодо мобілізації з 1 січня людей з інвалідністю через ликвідацію МСЕК і щодо того, що спеціальні комісії скасовуватимуть отримані раніше статуси.

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«Інформація про те, що всі чоловіки з інвалідністю віком 25−60 років мають пройти переогляд щодо встановлення інвалідності, НЕ відповідає дійсності. Ця категорія людей проходитиме повторний огляд виключно у випадку, якщо протягом 2022−2024 років вони мали пройти його, але не змогли з поважних причин та відповідно до винятків у законодавстві на час воєнного стану», — заявили в МОЗ.

Щодо ліквідації МСЕК та роботи лікарів-експертів, які замінять комісії з 1 січня, то вони ухвалюватимуть рішення про встановлення чи скасування інвалідності виключно на основі підстав і критеріїв, визначених у законодавстві.

«Додатково наголошуємо, що усі люди, які мають статус інвалідності, продовжують отримувати пільги, послуги, допомогу та, зокрема, відстрочку від мобілізації, на підставі висновку МСЕК протягом терміну його дії. Винятки становлять тільки незаконні рішення про встановлення інвалідності, щодо яких відкриті кримінальні справи, встановлені докази незаконності, наявні судові рішення», — заявили в міністерстві.

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Також в МОЗ роз'яснили правила щодо повторних оглядів:

усі, хто має обмеження повсякденного функціонування, тобто законні підстави для статусу інвалідності, проходитимуть оцінювання експертною командою лікарів-практиків у передбачений строк;

якщо інвалідність встановлено безстроково, оцінювання проходити не обов'язково, лише за власним бажанням: усі пільги, гарантії та виплати залишаються в силі;

якщо людина протягом 2022−2024 років мала пройти повторний огляд, але не змогла його пройти з поважних причин та відповідно до винятків, передбачених у законодавстві на час воєнного стану, то його потрібно буде пройти: чоловікам 25−60 років з 2 або 3 групою інвалідності — до 1 листопада 2025 року; усім іншим пацієнтам (за винятками) — до 1 квітня 2026 року.

Винятки наступні:

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люди перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;

пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання);

чинні військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань — для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 днів з дати звільнення зі служби.

Раніше в МОЗ повідомляли, що після ліквідації МСЕК процес встановлення інвалідності може бути як очним (безпосередньо в закладі охорони здоровʼя), так і дистанційним (з використанням методів і засобів телемедицини). Є й інші варіанти — заочний (без особистої участі людини, виключно за наданими документами) та виїзний (за місцем перебування або лікування людини).

Фото Pixabay

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