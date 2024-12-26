Інваліди можуть опинитися у ЗСУ з 1 січня: як таке можливо

У той час як через масштабну кібератаку на державні реєстри виникли проблеми з бронюванням від мобілізації, можливі зміни з мобілізацією для інвалідів. Так, якщо раніше вона була неможлива, то 2025-го року таке ймовірно, щоправда за однієї умови.

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Причиною тому стало скасування МСЕК, які перестануть працювати з 1 січня 2025 року, пише УНІАН. Як стверджує видання, тепер місце комісій займуть спеціальні групи експертів, які і будуть підтверджувати або анулювати статус інвалідів.

Інакше кажучи, якщо під час повторного проходження буде визнано, що людина не є інвалідом, такому українцю доведеться пройти військово-лікувальну комісію, і він може виявитися придатним для служби. У такому разі вчорашнього «інваліда» можуть мобілізувати на загальних підставах.

Утім, до ЗСУ можна потрапити і маючи підтверджений статус інваліда, щоправда, можливо, це не в рамках мобілізації, оскільки для осіб з обмеженими фізичними можливостями вона законодавчо заборонена. Але при цьому ніхто не забороняє йому піти на контракт через систему військового рекрутингу як доброволець, і в такому разі поповнити лави ЗСУ.

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Раніше «ФАКТИ» детально писали, як саме відбуватиметься реформування системи МСЕК в Україні. Усі документи, виплати, пільги, соціальні сервіси та відстрочки зберігаються.

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