«Тисячу Зеленського» наразі можна оформити через банк, але є умови

В грудні стартувала програма «Зимова єПідтримка», в рамках якої громадяни мають змогу подати заявку та отримати по тисячі гривень на кожного члена родини. Такі заявки можна подавати через «Дію», а віднедавна — й через банки-партнери програми.

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Про те, як працює ця програма, в ефірі «Українського радіо» розповіла заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

За її словами, люди, у яких нема «Дії» (а це здебільшого громадяни похилого віку чи люди, які з релігійних міркувань не отримували податковий номер), можуть звернутися за «тисячею Зеленського» у відділення банків, які доєдналися до програми.

Їхній перелік є на сайті https://1000.me.gov.ua/how-to-banks.

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Заявки на отримання фіндопомоги можна подавати аж до 28 лютого 2025 року. Зазвичай гроші надходять протягом десяти днів після подання заявки.

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Важливо знати, що заявки можуть подавати лише ті громадяни, які оформили «Національний кешбек». З цього приводу й досі точаться дискусії. Так, засновник «Монобанку» Олег Гороховський звертав увагу на те, що відкриття банківської картки для нарахування «Національного кешбеку» у «Приватбанку» автоматично надає згоду кліента на розкриття банківської таємниці.

Прокоментувала цей момент і чиновниця, зазначивши: «Якщо людина не хоче за „Національним кешбеком“ отримувати нарахування, то вона може створити цю карту і не прив’язувати її до своїх інших карток, відповідно ― не надавати дозвіл, щоб за ними інформація передавалась для нарахування кешбеку. Але на цю карту все одно прийде тисяча. Тут можуть бути певні незручності, тому що деякі банки так реалізували цей процес замовлення карти „Національний кешбек“, що за замовчуванням стоїть вимога про те, що треба дати дозвіл про шерінг транзакцій з інших карток. А вже потім ви можете через довідкову службу банку відмовитися і відключити це».

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Надія Бігун зазначила, що у більшості банків ці дві операції розділені ― окремо дається дозвіл на шерінг транзакцій по картках та окремо створюється картка «Національний кешбек».

«Ми вже провели комунікацію з банками, щоб в усіх був однаковий користувацький досвід і ці дві дії відбувалися окремо», — додала замміністра.

Раніше гендиректор платіжного сервісу EasyPay Олексій Авраменко розповідав, що українці вигадали схему, як використовувати «тисячу Зеленського» не за призначенням. Так, спритники поповнювали отриманими коштами мобільні рахунки, а потім користувалися послугою повернення через сервіс EasyPay. Це дозволяло використовувати їх не на оплату товарів та послуг українського виробництва. Наразі функцію «повернення грошей» вимкнуть для абонентів Vodafone та Life.

Фото Pixabay

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