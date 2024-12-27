«Долари в унітазі»: деталі справи львівських чиновників-корупціонерів на чолі з депутатом від «Європейської солідарності»

У справі про вимагання грошей у львівського підприємця з’явились нові деталі. ЗМІ повідомляють, що до справи можуть бути причетні депутат від фракції «Європейська солідарність» Львівської облради Володимир Доманський та його спільник Віталій Денега, перший заступник мера Яворова. До схеми може бути причетне й топкерівництво партії Петра Порошенка.

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За даними слідства, затримані намагались обдурити місцевого приватного підприємця та шахрайським методом забрати у нього 1 мільйон 200 тисяч гривень. Чиновники обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні, але він від пропозиції відмовився. Після того, як підприємець самостійно переміг, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони допомогли, та у нав’язливій формі почали вимагати у бізнесмена частину прибутку — 25 тис. доларів, а також 190 тис. гривень.

Володимир Доманський та Віталій Денега

Як зазначає Офіс генпрокурора, депутата облради та заступника мера затримали після передачі другої частини грошей. Їм повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману в умовах воєнного стану, за попередньою змовою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

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ЗМІ Володимира Доманського повʼязують з Олегом Синюткою, членом політради «ЄС», чинним народним депутатом, колишнім головою Львівської ОДА, що також свого часу фігурував в антикорупційних розслідуваннях. Доманського називають протеже Синютки, що й досі зберіг політичний та фінансовий вплив на Львівщині. Таким чином, не виключено, що до вимагання коштів у бізнесмена міг бути причетний і сам нардеп, адже вибори рано чи пізно відбудуться, а гроші на передвиборчу кампанію самі себе не зроблять.

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Володимир Доманський та Олег Синютка

Як відомо, з 2015-го до 2019 року Володимир Доманський працював на посаді селищного голови Брюховичів. Ще у 2020 році ZAXID.NET інформував про масштабну земельну аферу у Брюховичах, під час якої з власності громади селища незаконно вивели 1,5 га. У вересні 2020 року у Доманського проводили обшук у цій справі.

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На місцевих виборах у 2020 році Доманський був обраний до Львівської обласної ради як самовисуванець. У раді увійшов до фракції партії «Європейська солідарність».

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного МСЕК та її сина. У родини знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.

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