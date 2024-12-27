«Плюс» вдень та «мінус» уночі: яку погоду забезпечить українцям у вихідні антициклон «Гюнтер»

Як і цього тижня, так і у вихідні дні, 28 та 29 січня, вдень в Україні очікується плюсова температура, а вночі ртутні стовпчики опускатимуться нижче нуля градусів.

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Таку погоду обумовить малорухомий циклон «Гюнтер», під дію якого Україна потрапить найближчими днями, повідомляє метеоролог Ігор Кібальчич.

«Атмосферний тиск очікується вищим за норму, а температура повітря в нічний час знижуватиметься нижче 0 °C, тоді як вдень прогнозуються переважно плюсові показники. Вітер по всій країні очікується слабким, але подекуди можливі тумани, тому слід бути уважними на дорогах у разі погіршення горизонтальної дальності видимості», — додав він.

Субота, 28 грудня:

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У західних областях передбачається хмарна погода, без опадів. Вночі та в першій половині дня місцями туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −4…+1 °С, вдень −1…+4 °С, на Закарпатті до +6 °С.

У північній частині країни прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −3…+2 °С, вдень −1…+4 °С.

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У центральних областях небо очікується переважно хмарним, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −4…+1 °С, вдень 0…+5 °С.

У південній половині та у Криму опадів не прогнозується. Вітер північного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −3…+2 °С, вдень +2…+7 °С.

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У східних областях очікується хмарна погода, без опадів. Вітер північний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0…-5 °С, вдень −1…+4 °С.

Прогноз погоди на 28 грудня, фото Укргідрометцентру

Неділя, 29 грудня:

У західній частині України утримається хмарна погода з проясненнями, без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −4…+1 °С, вдень +2…+7 °С.

У північних областях утримається погода без істотних опадів, лише на крайній півночі Сумської та Чернігівської областей пройде невеликий мокрий сніг із дощем та мрякою. Подекуди можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…+3 °С, вдень +1…+6 °С.

У центральних регіонах країни утримається хмарна погода, без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −3…+2 °С, вдень 0…+5 °С.

У південній частині країни та у Криму опадів не передбачається. Подекуди прогнозується туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −3…+2 °С, вдень +2…+7 °С.

У східній частині України утримається погода без опадів. Місцями туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме −4…+1 °С, вдень −1…+4 °С.

Прогноз погоди на 29 грудня, фото Укргідрометцентру

Тим часом синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що в Україні впродовж суботи-неділі очікується 0+4 градуси. Вночі 28 грудня у східній частині, а 29 грудня і на заході можливі 0−3 градуси морозу.

«У Києві завершальні вихідні року будуть теплими, хмарними та маловітряними. У нічні години очікується близько нуля, вдень 0+2 градуси. Зазираючи наперед, у Новий рік, можна побачити, що 31 грудня передбачається малесеньке зниження температури повітяр і на півночі України, включно з Києвом, та на північному сході є ймовірність опадів у вигляді хоча б мокрого снігу», — додала вона.

Раніше метеоролог Кібальчич прогнозував, що грудень в цьому році стане «класичним перехідним періодом» від осені до зими. На переважній більшості території країни середньомісячна температура очікується в межах −1…−4 °С, а у високогірних районах Карпат — місцями до −5…−7 °С. Це відповідає багаторічним нормам.

Фото Pixabay

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