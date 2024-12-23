Від плюс 12 у Криму до мінус 13 у Карпатах: синоптики прогнозують на тижні температурну гойдалку зі снігопадами та хуртовиною

Цього тижня, як і минулого, в Україні температура повітря очікується суттєво вищою за кліматичну норму.

За словами метеоролога Ігоря Кібальчича, тиждень відзначиться «температурними гойдалками». Очікуються опади, вітер та мряка. Таку погоду в Україні зумовлять атмосферні фронти та область високого тиску із заходу.

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Понеділок, 23 грудня.

На Лівобережжі пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. У західних, а також місцями північних областях очікується невеликий сніг та мокрий сніг. У центрі та на південному заході країни переважно без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме у північних та західних областях −4…+1 °С, на решті території 0…+5 °С; вдень повітря прогріється до +1…+7 °С, у південній частині та у Криму +6…+11 °С.

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Прогноз погоди на 23 грудня, фото Укргідрометцентра

Вівторок, 24 грудня.

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Дощі та мокрий сніг очікуються у західних та місцями північних областях, на решті території України без істотних опадів. Вдень у Карпатах передбачається сильний сніг, слабка хуртовина. Вітер переважно східної чверті, 5 — 10 м/с, на півдні місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме −4…+1 °С, на півдні до +5 °С; вдень повітря прогріється до +2…+8 °С, у південній частині та у Криму +7…+12 °С. У західних областях протягом доби −2…+3 °С, у Карпатах −1…−6 °С.

Прогноз погоди на 24 грудня, фото Укргідрометцентра

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Середа, 25 грудня.

У західних областях місцями пройде сніг та мокрий сніг, у Карпатах сильний сніг. В Одеській та Миколаївській областях очікуються дощі, на решті території країни без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, на півдні окремі пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −2…+3 °С, на півдні до +7 °С; вдень повітря прогріється до +2…+8 °С, у Криму +7…+12 °С. У Карпатській регіоні протягом доби −2…−7 °С.

Прогноз погоди на 25 грудня, фото Укргідрометцентра

Четвер, 26 грудня.

Вночі на південному заході України утримається нестійка погода з дощами та мокрим снігом, у Карпатах помірний сніг. Вдень також очікується сніг та мокрий сніг у східних регіонах. Місцями в Україні ожеледиця на дорогах (за винятком центральних та південних областей). Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, у південній половині місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…+3 °С, вдень −1…+4 °С, на півдні +5…+10 °С.

Прогноз погоди на 26 грудня, фото Укргідрометцентра

П'ятниця, 27 грудня.

У південних, центральних та східних регіонах очікуються опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, у Криму з дощем. На решті території України без опадів. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, у центральних та південних регіонах пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −4…+1 °С, вдень −2…+3 °С, у Карпатах та на Прикарпатті вночі −5…−10 °С, вдень −2…−7 °С.

Прогноз погоди на 27 грудня, фото Укргідрометцентра

Субота, 28 грудня.

На більшій частині території України опадів не передбачається, лише вночі на Одещині місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер північної чверті, 5 — 10 м/с, на півдні поривчастий. Температура повітря вночі −2…−7 °С, вдень −3…+2 °С. У Карпатах вночі −8…−13 °С, вдень −3…−8 °С.

Неділя, 29 грудня.

В більшості областей, крім південного сходу та Карпат, очікується невеликий сніг, мокрий сніг, місцями слабка ожеледь. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −4…+1 °С, вдень −2…+3 °С.

А от у горах сьогодні ранком було ясно — такий краєвид відкривається з гори Піп Іван Чорногорський.

Гора Піп Іван, фото рятувальників Прикарпаття

Станом на 07:35 23 грудня в горах ясно, штиль. Температура повітря -10°С.

Нагадаємо, що за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, погода на Святвечір та Різдво Христове, 24 та 25 грудня, очіується відносно теплою — без морозів. А от на заході та південному заході ймовірні опади.

Фото Pixabay

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