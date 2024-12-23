Від плюс 12 у Криму до мінус 13 у Карпатах: синоптики прогнозують на тижні температурну гойдалку зі снігопадами та хуртовиною
Цього тижня, як і минулого, в Україні температура повітря очікується суттєво вищою за кліматичну норму.
За словами метеоролога Ігоря Кібальчича, тиждень відзначиться «температурними гойдалками». Очікуються опади, вітер та мряка. Таку погоду в Україні зумовлять атмосферні фронти та область високого тиску із заходу.
Понеділок, 23 грудня.
На Лівобережжі пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. У західних, а також місцями північних областях очікується невеликий сніг та мокрий сніг. У центрі та на південному заході країни переважно без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме у північних та західних областях −4…+1 °С, на решті території 0…+5 °С; вдень повітря прогріється до +1…+7 °С, у південній частині та у Криму +6…+11 °С.
Вівторок, 24 грудня.
Дощі та мокрий сніг очікуються у західних та місцями північних областях, на решті території України без істотних опадів. Вдень у Карпатах передбачається сильний сніг, слабка хуртовина. Вітер переважно східної чверті, 5 — 10 м/с, на півдні місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме −4…+1 °С, на півдні до +5 °С; вдень повітря прогріється до +2…+8 °С, у південній частині та у Криму +7…+12 °С. У західних областях протягом доби −2…+3 °С, у Карпатах −1…−6 °С.
Середа, 25 грудня.
У західних областях місцями пройде сніг та мокрий сніг, у Карпатах сильний сніг. В Одеській та Миколаївській областях очікуються дощі, на решті території країни без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, на півдні окремі пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −2…+3 °С, на півдні до +7 °С; вдень повітря прогріється до +2…+8 °С, у Криму +7…+12 °С. У Карпатській регіоні протягом доби −2…−7 °С.
Четвер, 26 грудня.
Вночі на південному заході України утримається нестійка погода з дощами та мокрим снігом, у Карпатах помірний сніг. Вдень також очікується сніг та мокрий сніг у східних регіонах. Місцями в Україні ожеледиця на дорогах (за винятком центральних та південних областей). Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, у південній половині місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…+3 °С, вдень −1…+4 °С, на півдні +5…+10 °С.
П'ятниця, 27 грудня.
У південних, центральних та східних регіонах очікуються опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, у Криму з дощем. На решті території України без опадів. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, у центральних та південних регіонах пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −4…+1 °С, вдень −2…+3 °С, у Карпатах та на Прикарпатті вночі −5…−10 °С, вдень −2…−7 °С.
Субота, 28 грудня.
На більшій частині території України опадів не передбачається, лише вночі на Одещині місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер північної чверті, 5 — 10 м/с, на півдні поривчастий. Температура повітря вночі −2…−7 °С, вдень −3…+2 °С. У Карпатах вночі −8…−13 °С, вдень −3…−8 °С.
Неділя, 29 грудня.
В більшості областей, крім південного сходу та Карпат, очікується невеликий сніг, мокрий сніг, місцями слабка ожеледь. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −4…+1 °С, вдень −2…+3 °С.
А от у горах сьогодні ранком було ясно — такий краєвид відкривається з гори Піп Іван Чорногорський.
Станом на 07:35 23 грудня в горах ясно, штиль. Температура повітря -10°С.
Нагадаємо, що за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, погода на Святвечір та Різдво Христове, 24 та 25 грудня, очіується відносно теплою — без морозів. А от на заході та південному заході ймовірні опади.
Фото Pixabay8
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