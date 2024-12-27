Більше п'ють чи поменшало підробки: на ринку алкоголю помітили цікаву тенденцію

За три роки в Україні втричі зросло виробництво спирту — з 8,2 млн декалітрів (82 000 тонн) за підсумками 10 місяців 2021 року до 23,7 млн дал (237 000 тонн) за підсумками 10 місяців 2024 року. Це стало наслідком детінізації ринку алкоголю в Україні за минулі роки, а не зростання населення чи збільшення споживання ним алкоголю. Такі дані наводить народний депутат України Данило Гетманцев.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, це явно говорить про детінізацію ринку, причому у грошовому вираженні зростання демонструє 43,5%, або плюс 3,3 млрд грн податків та зборів за ті ж три роки. На підтримку своєї думки політик навіть провів анонімне опитування, яке, судячи з реакції нардепа, показало впевненість читачів у тому, що через війну в Україні почали пити втричі більше.

«Очевидно, щодо цього питання я опинився у меншості. Мені зрозуміло, що українці не почали більше пити горілки. Тим паче втричі. Тим більше, при зменшенні кількості споживачів не менше ніж на 7 млн. Знаючи ситуацію зсередини ринку, підтверджую, що збільшення утричі виробництва спирту викликане виключно зменшенням тіньового сегменту. Тобто раніше цей спирт теж вироблявся, але держава його не бачила — широко заплющувала очі», — наголосив політик.

За його словами, сьогодні «спирт перейшов „у білу“ і генерує акциз та ПДВ для армії».

РЕКЛАМА

Зазначимо, що оптимізм нардепа щодо зростання податків з ринку алкоголю на 43,5% завдяки успішній детінізації ринку виглядає сумнівним. Так, згідно з даними сайту Мінфіну, офіційна інфляція в Україні склала: за 2022 рік — 26,6%, за 2023-й — 5,1%, за 2024-й — близько 10%. Отже, зростання податкових надходжень, яке заявляється політиком, є, швидше, наслідком зростання цін.

Нагадаємо, у зв'язку з прийдешнім Новим роком важливо дотримуватися порад лікарів і не зловживати алкоголем.

РЕКЛАМА

95

Читайте нас у Facebook