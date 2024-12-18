Не впадайте в «харчовий загул»: дієтологиня про меню на 1 січня

Звичайно, серед всього різноманіття страв на новорічні свята ви можете знайти собі, що поїсти. Але 1 січня все ж варто розпочати правильно, бо це нові цілі, мрії та можливості, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

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«Почнемо зі сніданку. Це може бути абсолютно, що завгодно, тобто все, що лишилося з новорічної ночі, наприклад: канапки з ікрою/рибою + овочевий салат або свіжі овочі; можна щось солодке: торт/чізкейк/тістечка, але додати фрукти (торт вагою 100−150 г + фрукти 100 г); сирна тарілка й можна відварити кашу (вівсянка, кус-кус) та додати овочі. Або їжте м’ясо, овочі, канапку з ікрою чи рибою. На другий сніданок можна з’їсти щось солодке (якщо його не було на сніданок). Краще обрати фрукти», — пише дієтологиня.

На обід, зазначає лікарка, їжте м’ясні страви, які у вас є — олів"є, шуба чи інший салат. Скуштуйте рибу, салат із свіжих чи печених овочів.

«Бажано, щоб вечеря була максимально легкою: салат, риба, м’ясо птиці та овочі. Не забуваємо про воду, про розмір порцій (250−300 г основні прийоми їжі; 150−200 г додаткові)

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Не ставайте на ваги вранці 1-го січня, не починайте ранок з алкоголю.

1-го січня ми всі любимо ходити по гостях, проводимо день в колі родини, відпочиваємо і насолоджуємося святом, тому більше позитивних емоцій і менше їжі. Не забувайте, що свята не будуть тривати вічно! Тому не впадайте в «харчовий загул».

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Нагадаємо, яким може бути ідеальний перекус 1 січня за версією кулінарки Ардії Діаманті.

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