Левам — випробування від «П'ятірки Жезлів», Близнюкам — перспектива від «Туза Денаріїв»: Таро-прогноз на суботу, 28 грудня

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 28 грудня для всіх знаків Зодіаку, інформує slovofraza.com.

Карти пророкують, що день може стати як випробуванням на міцність, так і можливістю розкрити свій потенціал.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Шістка Мечів

Козероги вступають у період змін. Сьогоднішній день вимагатиме від них сміливості та готовності залишити минуле позаду.

ВОДОЛІЙ — Десятка Мечів

Для Водоліїв цей день може бути непростим. Можливо, їм доведеться пережити розчарування чи розставання.

РЕКЛАМА

РИБИ — Імператор

У Риб день пройде під знаком рішучості та стабільності. Їм потрібно постаратися зосередитись на головних цілях і не відволікатися на дрібниці.

ОВЕН — Вісімка Мечів

Овни можуть відчути себе загнаним у кут, але важливо пам'ятати, що вихід завжди є. День підійде для роздумів та планування.

РЕКЛАМА

ТЕЛЕЦЬ — Дев'ятка Денаріїв

Тельці зможуть насолодитися результатами своїх праць і оцінити навколишню гармонію. Це чудовий час, щоб приділити увагу своїм досягненням.

БЛИЗНЮКИ — Туз Денаріїв

Для Близнюків день буде дуже перспективним. Вони мають шанс закласти фундамент для майбутнього успіху.

РЕКЛАМА

РАК — Маг

Раки відчують себе господарем своєї долі, здатним керувати обставинами. Їм важливо використати свої таланти.

ЛЕВ — П'ятірка Жезлів

У Левів день принесе конфлікти та протистояння. Не бійтеся складнощів, адже саме вони допоможуть вам дізнатися про себе більше.

ДІВА — Дама Кубків

Для Дів день обіцяє бути наповненим інтуїцією та емоціями. Цей день ідеальний для душевного спілкування та піклування про близьких.

ТЕРЕЗИ — Дама Мечів

Терезам належить важливий день, коли логіка вийде на перший план. Сьогодні вони зможуть отримати важливі поради або знайти вирішення наболілої проблеми.

СКОРПІОН — Сонце

У Скорпіонів буде один із найкращих днів на місяці. Це ідеальний час для завершення розпочатих справ та початку нових проектів.

СТРІЛЕЦЬ — Колісниця

Стрільці можуть відчути, що їхні зусилля починають плоди. Сьогодні важливо виявити рішучість та наполегливість.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали фінансовий гороскоп на тиждень із 23 по 29 грудня 2024 року.

145

Читайте нас у Facebook