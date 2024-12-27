Мобілізація священиків в Україні: Кабмін ухвалив важливе рішення

В Україні, де триває загальна мобілізація, бронюванню будуть підлягати всі військовозобов’язані священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Відповідні зміни Кабмін вніс до постанови № 76 про бронювання, пише «Судово-юридична газета».

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Так, священнослужителів прирівняли до кінцевих бенефіціарних власників критично важливих підприємств, членів наглядових рад і працівників закордонних дипломатичних установ тощо. Тепер до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення відтепер будуть належати юридичні особи — релігійні організації.

На священнослужителів не буде поширюватися обмеження стосовно бронювання не більше половини працівників. Тако для них не діє обмеження по зарплаті у 20 тисяч гривень.

Зазначимо, що відстрочка священнослужителю буде скасована у разі звільнення з посади священнослужителя (за заявою ДЕСС в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов’язаного працівника, що формується на основі інформації, поданої юридичною особою — релігійною організацією).

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Як писали «ФАКТИ», раніше в Сухопутних військаз ЗСУ відреагували на повідомлення щодо примусової мобілізації заброньованих військовозобов'язаних.

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