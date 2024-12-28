Новий скандал навколо принца Гаррі: отримує мільйон доларів і «нічого не робить»

Схоже, скандал навколо того факту, що Меган Маркл одягла на весілля білу фату, хоч не мала на це права з точки зору Єлизавети II, був тільки першим у спільному житті подружжя Гаррі і Меган.

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Зокрема, наприкінці 2024 року навколо Сассексів вибухнув ще один скандал, про який пишуть зарубіжні ЗМІ.

Йдеться про те, що організація Гаррі та Меган, яка займається психічним здоров'ям, зазнала різкої критики з боку колишніх співробітників.

Вони стверджують, що атмосфера всередині компанії далека від ідеальної, а події в ній нагадують «справжній цирк».

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Працівники стверджують, що стикалися з газлайтингом, приниженнями та навіть залякуваннями. Чи брав участь у цих ситуаціях особисто принц Гаррі, залишається невідомим.

Газлайтинґ (англ. gaslighting) — форма психологічної маніпуляції, метою якої є змусити жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності, ставлячи під сумнів власну пам'ять та розсудливість.

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Однак ще більшу критику зазнала зарплата герцога. За чутками, Гаррі заробляє понад мільйон доларів на рік, попри те, що його внесок у роботу обмежується рідкісними публічними виступами.

Такий стан справ обурює співробітників, які вважають його заробіток невиправдано високим на тлі складної ситуації у колективі.

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Крім того, в Британії активно обговорюють чутки про проблеми у шлюбі Меган та Гаррі. Нібито у нещодавно опублікованій заяві принц не згадав дружину у списку осіб, які відіграли важливу роль у його житті. Це породило хвилю чуток про те, що союз герцогів переживає непрості часи. Дехто вважає, що напруга всередині сім'ї пов'язана з постійною увагою громадськості та критикою.

Нагадаємо, ЗМІ постійно порівнюють родини принців Вільяма та Гаррі. І поки що в цьому «змаганні» більш привабливою виглядає родина Вільяма, яку люблять й поважають британці.

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