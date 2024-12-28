Шахового генія Карлсена прибрали з чемпіонату світу через штани (фото)

Шістнадцятий чемпіон світу з шахів, норвезький гросмейстер Магнус Карлсен, який відмовився грати проти росіянина і втратив титул, дискваліфікований з чемпіонату світу зі швидкої гри в Нью-Йорку через порушення дрес-коду.

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Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ), яку очолює росіянин Аркадій Дворкович, ухвалила рішення усунути 34-річного норвежця від турніру, коли той прийшов на матч у джинсах. Головний арбітр поінформував шахового генія про порушення, виписав штраф у розмірі 200 доларів та попросив його змінити одяг. Карлсен відмовився, і, як наслідок, не був допущений до дев'ятого раунду (у восьми матчах турніру він здобув три перемоги, чотири рази зіграв унічию та один раз програв).

Після цього Карлсен заявив, що втомився від такого ставлення і прямим текстом послав ФІДЕ куди подалі.

«ФІДЕ практично переслідувала гравців, щоб змусити їх не підписувати контракт із Freestyle Chess. Погрожували гравцям тим, що вони не зможуть виступити у циклі чемпіонату світу. Тому, чесно кажучи, моє терпіння до них спочатку було не дуже. І це нормально, вони можуть нав'язувати свої правила. Я дуже втомився від ФІДЕ. Досить! Більше не хочу мати з ними нічого спільного. Приношу свої вибачення глядачам. Ідіть н***й, ФІДЕ», — заявив Магнус Карлсен, у сім'ї якого нещодавно сталася трагедія.

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Своєю чергою, Міжнародна федерація шахів виступила після інциденту із заявою.

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«Правила ФІДЕ для чемпіонатів світу з рапіду та бліцу, включаючи дрес-код, покликані забезпечити професіоналізм та справедливість для всіх учасників, — йдеться у заяві організації. — Карлсен порушив дрес-код, одягнувши джинси, які явно заборонені відповідно до давніх правил цього заходу. Головний арбітр повідомив Карлсена про порушення, виписав штраф у розмірі 200 доларів і зажадав, щоб він змінив одяг. На жаль, шахіст відмовився, і в результаті він не був включений до пари для дев'ятого раунду. Це рішення було прийнято неупереджено і однаково ставиться до всіх гравців.

Раніше того ж дня іншого учасника, росіянина Ян Непомнящего, також оштрафували за порушення дрес-коду, він одягнув спортивне взуття. Однак Непомнящий підкорився, перевзувся і продовжив грати на турнірі".

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що фанат «Реала» Магнус Карлсен достроково переміг росіянина в матчі за титул чемпіона світу з шахів.

Фото NRK

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