Занадто стараються: принца Гаррі та Меган Маркл розкритикували через листівку

Принц Гаррі та Меган Маркл, яка шокувала заявами про королівську родину, отримали різку критику через свою різдвяну листівку 2024 року. Королівський експерт заявив, що вона виглядає, як «візитна картка». Виступаючи на TalkTV, королівський коментатор Руперт Белл сказав, що Сассекські «занадто старалися», щоб «залишатися актуальними» після того, як вони поділилися знімками своїх міжнародних поїздок на різдвяній листівці, пише видання Geo.tv.

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Листівка, на якій також були фото дітей пари, принца Арчі та принцеси Лілібет, включала повідомлення з побажаннями «щасливого святкового сезону».

«Від імені офісу принца Гаррі і Меган, герцога і герцогині Сассекських, Archewell Productions і Archewell Foundation ми бажаємо вам щасливого сезону свят і радісного Нового року», — йдеться в різдвяній листівці Сассекських.

Різдвяна листівка герцогів Сассекських

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Експерт сказав, що фраза, яку вони використали на листівці, є «дуже американською», і додав, що вона здалася рекламною та привертає увагу.

«Happy Holidays — це дуже американська річ, тому можна припустити, що Меган це придумала. Це майже схоже на візитну картку, — сказав Белл. — Чому вони не могли просто розмістити фото зі своєю сім'єю? Король не виставив фотографії з Австралії. Вони просто намагаються показати «погляньте на нас, ми все ще актуальні».

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Тим часом принц Вільям та Кейт Міддлтон випустили різдвяну листівку, яка дуже сподобалася британцям. Також майбутні король та королева разом з дітьми відвідали Різдвяну службу.

Фото: Getty Images

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