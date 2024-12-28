41.72 / 42.29 43.57 / 44.24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Занадто стараються: принца Гаррі та Меган Маркл розкритикували через листівку

16:22 28 грудня 2024
принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл, яка шокувала заявами про королівську родину, отримали різку критику через свою різдвяну листівку 2024 року. Королівський експерт заявив, що вона виглядає, як «візитна картка». Виступаючи на TalkTV, королівський коментатор Руперт Белл сказав, що Сассекські «занадто старалися», щоб «залишатися актуальними» після того, як вони поділилися знімками своїх міжнародних поїздок на різдвяній листівці, пише видання Geo.tv.

Листівка, на якій також були фото дітей пари, принца Арчі та принцеси Лілібет, включала повідомлення з побажаннями «щасливого святкового сезону».

«Від імені офісу принца Гаррі і Меган, герцога і герцогині Сассекських, Archewell Productions і Archewell Foundation ми бажаємо вам щасливого сезону свят і радісного Нового року», — йдеться в різдвяній листівці Сассекських.

Різдвяна листівка герцогів Сассекських

РЕКЛАМА

Експерт сказав, що фраза, яку вони використали на листівці, є «дуже американською», і додав, що вона здалася рекламною та привертає увагу.

«Happy Holidays — це дуже американська річ, тому можна припустити, що Меган це придумала. Це майже схоже на візитну картку, — сказав Белл. — Чому вони не могли просто розмістити фото зі своєю сім'єю? Король не виставив фотографії з Австралії. Вони просто намагаються показати «погляньте на нас, ми все ще актуальні».

РЕКЛАМА

Тим часом принц Вільям та Кейт Міддлтон випустили різдвяну листівку, яка дуже сподобалася британцям. Також майбутні король та королева разом з дітьми відвідали Різдвяну службу.

Фото: Getty Images

РЕКЛАМА

231

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гроші та покращення матеріального стану для 4 знаків зодіаку, фото Факти

Останні дні року подарують багатство: хто зможе поліпшити своє фінансове становище в кінці грудня

Надя Дорофєєва з чоловіком Михайлом Кацуріним

Був крутішим: Дорофєєва розчарувала світлинами з чоловіком

Фудблогерка з бутербродами

Найсмачніші бутерброди зі шпротами: оригінальна подача і поєднання смаків

Учасниці шоу «Холостяк» Інна та Анастасія

Все гірше й гірше: мережа відреагувала на фінальні сукні учасниць «Холостяка» (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту