25 грудня у Казахстані виконав аварійну посадку азербайджанський пасажирський літак, який летів до російського міста Грозний. Він зазнав значних пошкоджень та загорівся. Під час аварії загинуло 38 людей, але 29 пасажирів вижили. Й те, що у цій катастрофі частині пасажирів вдалось врятуватися, відбулося завдяки надлюдському подвигу пілотів, вважає експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

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Літак обстріляли російські військові над Грозним, але він пролетів кілька сотень кілометрів до Казахстану. Авіаексперт Якоб Верт дав діям льотчиків високу оцінку.

«Судячи по ходу польоту та спробі посадки, літак, схоже, був практично некерований. Від повної руйнації його врятувало вражаюче досягнення пілотів, які привели сильно пошкоджений літак над Каспійським морем прямо до Актау», — каже він.

На думку експертів, якби літак упав у воду, то це була б вірна смерть для всіх пасажирів. Під час посадки на суші Embraer E190 врізався в землю передньою частиною, вона прийняла на себе основний удар. Але задня частина літака з пасажирами в ній вціліла.

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Видання зазначає одну з причин, через яку літаку довелося летіти до Актау — російська влада не дозволила пілотам здійснити аварійну посадку у аеропортах росії після обстрілу літака із своїх систем ППО, нагадує Юліан Рьопке.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що президент Азербайджану Алієв різко відреагував на катастрофу азербайджанського літака і вимагає від росії визнати свою провину.

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