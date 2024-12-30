«Полювали» за релейними шафами Укрзалізниці та авто бійців ЗСУ: затримано дві групи підпалювачів

Попри спроби російських спецслужб дестабілізувати ситуацію та завдати шкоди обороноздатності шляхом організації підпалів важливих об'єктів інфраструктури, СБУ і Національна поліція вираховують паліїв і затримують їх.

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Цього разу такі затримання відбулися у столичному регіоні та на Волині, повідомили в СБУ.

Основними «цілями» ворога там були авто Сил оборони та релейні шафи Укрзалізниці.

Так, для вчинення підпалів у столичному регіоні окупанти дистанційно завербували 22-річного місцевого військового-контрактника, який залучив ще двох свої безробітних знайомих, які сподівались на швидкі заробітки в обмін на співпрацю з агресором. Встановлено, що зловмисники підпалили дві релейні шафи на лініях залізничного сполучення, що регулюють рух поїздів через Київщину. Для цього вони придбали легкозаймисту суміш та викрутку, якою зламували дверцята енергоустановок, а потім обливали бензином їх технологічні частини.

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Ще двох зловмисників затримали на Волині, коли вони підпалили службове авто ЗСУ, яке перебувало на СТО після виконання бойових завдань на фронті. Затриманими виявилися 18-річний студент місцевого професійно-технічного училища та його неповнолітній спільник.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони із доказами листування з ворогом та одяг, в якому вони вчиняли підпали.

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Скрін листування з "куратором"

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Наразі затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України, а саме частина 2 статті 28 та частина 2 статті 113 (Диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану); частина 1 статті 114−1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період), а також частина 2 ствтті 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу.

Тепер зловмисникам загрожує від 10 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в СБУ попередили, що ворог вигадав для українських підлітків так звані «шпигунські квести», кінцеву мету яких діти не завжди розуміють.

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