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Світ

Трамп розуміє серйозність ситуації: експерт про методи новообраного президента

17:21 30 грудня 2024
Дональд Трамп

Політологиня-американістка Олександра Філіпенко вважає, що Дональд Трамп став більш виваженим та має чітке бачення, з ким би хотів працювати під час свого другого терміну президентом. На її думку, перед американським народом та світом постає дещо інший глава держави.

«Зараз ми вже обговорюємо ймовірного держсекретаря, радника з національної безпеки, і навіть розмірковуємо, хто стане представником Пентагону. Ці люди існують — є список осіб, яких Трамп хотів би бачити у своїй команді. Але чи пройдуть вони через Конгрес. Тому він враховує деякі свої помилки, на внутрішньополітичні посади переважно підбирає людей, які погоджуються з ним. На зовнішньополітичні посади у нього обрані класичні неоконсерватори та республіканці. Тому Трамп розуміє серйозність ситуації», — каже політологиня.

Філіпенко додала, що Трамп зараз розуміє межі своїх можливостей, і що Конгрес буде стримувати його.

«Цього разу він є абсолютним переможцем. Цього разу він отримав і більшість голосів американців, і перемогу у колегії виборників. Тобто він абсолютний переможець».

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Раніше «ФАКТИ» викладали думку експерта про вплив нового президента США на війну в Україні: ніхто точно не знає, за що виступає Трамп.

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