Ілон Маск і телеведучий Fox News: Дональд Трамп оголосив про призначення у своїй адміністрації
Дональд Трамп, який переміг 2024 року на президентських виборах у США, оголосив про низку ключових призначень у свою майбутню адміністрацію. Як і прогнозувалося, вони стали несподіваними. Одним із найбільш значущих стало призначення Піта Гегсета, телеведучого Fox News і ветерана армії США, на посаду міністра оборони США.
У заяві, опублікованій в офіційному акаунті Трампа в соціальних мережах, майбутній президент охарактеризував Гегсета як «жорстку, розумну і щиру людину», яка «сильно вірить у перевагу Америки». Трамп підкреслив, що з Пітом Гегсетом на посаді міністра оборони «вороги Америки будуть попереджені», а збройні сили країни «знову стануть великими», підкресливши, що Америка «ніколи не відступить».
Піт Гегсет — ветеран армії США, який служив в Афганістані та Іраку. Протягом кількох років він був неофіційним радником Трампа, а також веде програму на телеканалі Fox News. На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Гегсет активно критикував президента росії путіна, називаючи його військовим злочинцем, і закликав до збільшення підтримки України.
Також Трамп оголосив про створення нового «департаменту ефективності», який працюватиме над скороченням державного апарату і зниженням бюрократії у США. Цей департамент очолять два високопрофільні бізнесмени: Ілон Маск, генеральний директор Tesla і SpaceX, а також Вівек Рамасвамі, успішний підприємець.
Крім того, Трамп анонсував нові призначення на важливі державні посади.
Стівен Міллер отримає посаду заступника керівника апарату Білого дому з політичних питань. Міллер був старшим радником Трампа у 2017−2021 роках і відіграватиме ключову роль у реалізації імміграційної політики у майбутній адміністрації президента США.
Майк Волтц стане радником з питань національної безпеки. Полковник у відставці, ветеран війни, який служив в Афганістані, на Близькому Сході та в Африці. Наразі він є членом Палати представників США.
Директором ЦРУ Трамп призначить Джона Раткліффа. Раніше Раткліфф був директором Національної розвідки в адміністрації Трампа і республіканцем із Палати представників від Техасу.
Губернаторка Південної Дакоти Крісті Ноєм стане першою жінкою на посаді міністра державної безпеки США.
Пост постійного представника США при ООН Трамп віддає Еліз Стефанік — конгресменці від Нью-Йорка, голові Республіканської конференції Палати представників.
Спецуповноваженим з питань безпеки кордонів і міграційної політики Дональд Трамп призначить Томаса Гомена. Раніше він обіймав ключові посади в Імміграційній та митній службі США.
Відомий американський інвестор і засновник Witkoff Group Стівен Віткофф отримає посаду спеціального посланника з питань Близького Сходу.
Ці призначення, як заявляє Трамп, мають стати частиною його планів щодо повернення до «американських цінностей» і поліпшення роботи уряду.
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