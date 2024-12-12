Перші 25 указів Трампа після інавгурації: стало відомо, що він планує змінити відразу

Новообраний президент Дональд Трамп планує видати понад 25 указів і директив у свій перший день на посаді 20 січня, прагнучи кардинально змінити державну політику США з різних питань — від імміграції до енергетики, пише Reuters.

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«Американський народ може розраховувати на те, що президент Трамп використає свою владу в перший же день, щоб виконати обіцянки, які він дав їм під час передвиборчої кампанії», — заявила прессекретарка Трампа Кароліна Левітт, відповідаючи на запитання про плани щодо указів.

Президенти США часто видають укази, щоб виконати передвиборчі обіцянки й швидко встановити свої політичні цілі, минаючи тривалий процес проходження законодавства через Конгрес. Однак укази можуть бути оскаржені в суді, і зазвичай будь-які кошти, виділені на виконання цих указів, мають бути схвалені Конгресом.

Одне з джерел, знайомих з планами команди Трампа, повідомило, що там визнають, що кожна дія вимагає величезного обсягу координації між відповідними державними установами, що потенційно може уповільнити процес і зменшити загальну кількість указів першого дня. Більше наказів і директив буде видано протягом наступних днів і тижнів. За словами чотирьох джерел, ці зусилля координує Стівен Міллер, помічник Трампа, який стане головним радником Білого дому, коли Трамп почне свій другий термін.

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Очікується, що укази Трампа після інавгурації в перший день будуть в основному зосереджені на скасуванні того, що Трамп вважає «надмірно поблажливою прикордонною політикою Байдена», а також на запобіганні новим сплескам міграції вздовж південного кордону США з Мексикою, повідомили два джерела. Очікується, що він підпише укази, які нададуть співробітникам імміграційної служби більшу свободу дій для арешту людей без кримінального минулого, відправить більше військ на американо-мексиканський кордон і відновить будівництво прикордонної стіни.

В нещодавньому інтерв'ю програмі «Зустріч з пресою» на телеканалі NBC Трамп заявив, що в перший же день свого перебування на посаді він планує вжити виконавчих заходів, щоб спробувати покінчити з громадянством за правом народження, яке надає громадянство кожному, хто народився у США, незалежно від імміграційного статусу його батьків.

Радники Трампа заявляють, що готові до судового оскарження цього кроку.

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