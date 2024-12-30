Все зрозуміло: переможниця «Холостяка» заінтригувала мережу

Переможницею тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» стала 28-річна харківʼянка, волонтерка Інна Бєлєнь.

Саме їй зізнався у коханні головний герой проєкту — Олександр Терен. Однак, за умовами реаліті, тільки через тиждень після фіналу стане відомо, чи разом зараз пара.

ВІДЕО ДНЯ

На своїй сторінці у соціальній мережі Інна виклала світлини з «Холостяка» та допис, у якому подякувала проєкту за великий досвід.

РЕКЛАМА

- Закінчився один із найбільш незабутніх етапів мого життя — проєкт «Холостяк», — написала дівчина. — Два місяці, які змінили мою реальність, наповнили її шаленими емоціями, новими знайомствами й важливими відкриттями.

Зараз хочеться сказати про головне — про відчуття. Це був час трансформації, де я відкривала себе заново, проходила через неймовірні емоції та отримувала неоціненний досвід.

РЕКЛАМА

Дивитися на себе в контексті проєкту — це дуже цікавий процес. Я бачила ті сторони себе, які раніше не помічала, і це дало мені новий погляд на власне життя.

Що трапилося після закінчення реаліті, Інна поки не розказує. Підписники зауважили, що, скоріш за все, вона та Терен не разом. Виявилось, що Сашко, навіть, не підписаний на сторінку Інни у соціальній мережі.

РЕКЛАМА

- Та не разом вони із Сашою це видно по пост шоу, — вирішили підписники. — Але я чомусь так і вважала, що вони дуже різні і погляди на життя у них різні, попри те, що мета допомоги ЗСУ у них єдина, але і це не поєднує! Інна більше простіше відноситься до людей, до життя, вона справжня, а Олександр має деякі особливості в цьому і він має більше складний характер!

- Ну якщо Олександр навіть не підписаний на Інну, то думаю що ні) — припустили шанувальники.

- Так ви зустрічаєтесь чи ні? — звернулися до Інни. — Бо ні одного фото с вами поза проєкту нема.

- До пʼятниці на це питання вам не відповім на жаль, — відповіла дівчина. — А після стане все зрозуміло, тому треба чекати.

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» наймолодша учасниця «Холостяка» розповіла про почуття до Терена.

94

Читайте нас у Facebook